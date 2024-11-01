Müge Anlı ATV canlı izle! 1 Kasım 2024 Müge Anlı yeni bölüm izle

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Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yardım istemişti. Anne Gülden Bakırtaş'ın kaybolan kızına şiddet uyguladığı ve çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği konuşuldu.

Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere Anne Gülden Bakırtaş yayına bağlandı. Çocuğunu yıllar önce Arif Kazancıoğlu ve akrabalarının kaçırdığını iddia eden Gülden Bakırtaş, çelişkili ifadeleri yüzünden dikkat çekti.

Gülden Hanım'ın Şenol'dan sonra dini nikahlı ilişki yaşadığı Ramazan Bey yayına bağlandı. Gülden'in 6 kocası olduğunu söyleyen Ramazan Bey, Şenol Bey'in yaşadığı mağduriyetin benzerini yaşadığını ama evladını bulduğunu belirtti.

Ramazan Bey, Gülden'in hamile kaldığını, "karını bırakıp bana geleceksin yoksa diğer çocuğumu kaybettiğim gibi bu bebeği de kaybederim" dediğini anlattı.

Üç arkadaşıyla gittiği Konyaaltı sahilinde sırra kadem basan Ali Can Demirci'nin kaybolduğu gün arkadaşları tarafından darp edildiğini söyleyen çok sayıda görgü şahidi ekibe ulaştı. Görgü şahitlerinden biri Ali Can'ın Hasan Hüseyin'e sarkıntılık yaptığını gördüğünü, Ali Keman'ın da "sen benim kuzenime nasıl bunu yaparsın" diyerek Ali Can'a yumruk attığını anlattı.

16 yaşındaki Nazar Ay, 4 gün önce İstanbul'dan kayıplara karıştı. Annesi Bahar Hanım onu aramak için stüdyoya geldi.

Müge Anlı (ATV)