ATV CANLI YAYIN! 29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Ali Can ve arkadaşlarını sahil şeridinde gören tanık konuştu. ''O gece Boğaçayı bölgesine gitmiş olabilirler''

Ali Can Demirci'nin yanından kaybolduğu arkadaşları o gece Konyaaltı plajında tam olarak nereye gittikleri sorusuna canlı yayın sırasında yanıt vermişti.

Ali Can ve arkadaşlarını sahil şeridinde gören tanık konuştu. ''O gece Boğaçayı bölgesine gitmiş olabilirler'' dedi.

Konyaaltı'ndaki denizde bir cenazeye rastlandığı iddiası... ''Yeğenim '6-7 metre derinlikteki suda cenaze gördüm' dedi''

Ali Can Demirci'nin sırra kadem bastığı Konyaaltı plajında denizde yeğeninin bir cenazeye rastladığını söyleyen görgü şahidi konuştu. Bahsettiği yeğeni yayına bağlandı. Denizde insan uzuvu gördüğüne emin olduğunu, polise söylediğini ama ilgilenilmediğini anlattı.

Müge Anlı (ATV)