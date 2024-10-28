atv canlı yayın ekranı! 28 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. Ailesinin yanına dönmeye karar verdi.

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül Cuma günü İzmir Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nden kayboldu. Betül'ün 16 yaşındaki sevgilisi Şekip Fırat ve annesi tarafından alıkonduğu iddia edildi. Betül ailesinin şikayette bulunmaması şartı ile eve geri döneceğini açıkladı.

İddiaların odağındaki eski sevgili konuştu. ''Borcumun arkasındayım, ödeyeceğim''

Borcunu kabul eden Kerem Tepe, senet ile aylık borcunu ödeyeceğini açıkladı. Kerem Tepe'nin babası senet imzalamak için stüdyoya geldi. Kerem'in babası aylık 27 Bin TL'den 12 aylık senede imza atabileceğini ifade etti.

Ali Can Demirci'yi son gören arkadaşlarından biri konuştu. ''Sabaha karşı 04.00'da 2 arkadaşıyla buluştuk''

Sabaha karşı saat 04.00'de Ali Can'ın iki arkadaşıyla (Ali Keman ve Hasan Hüseyin ile) otogarda buluştuk. Ardından denize girdim sonra sızmışım. Sahilde uyuya kalmışım. Ali Keman, Ali Can'ın peşindeydi" dedi. Necip Bey, Ali Can'a her şey olmuş olabileceğini, bir yerlerden de çıkabileceğini, birilerinin onu alıkoymuş olabileceğini ifade etti.

Müge Anlı (ATV)