atv canlı yayın! 25 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Müge Anlı (ATV)

Milletimizin başı sağ olsun

Müge Anlı: ''Terör yine canımızı çok yaktı. Ankara'daki saldırıda 5 şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.''

Kaybının 43. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Aile günler sonra kızlarına kavuştu.

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül Cuma günü İzmir Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nden kayboldu. Betül'ün 16 yaşındaki sevgilisi Şekip Fırat ve annesi tarafından alıkonduğu iddia edildi. 43 gündür haber alınamayan Betül Tuncer, Müge Anlı'da bulundu.

İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında... ''Kardelen'den para aldığımı kabul ediyorum, ödeyeceğim''

23 yaşındaki Kardelen, evlilik hayali kurduğu sevgilisi tarafından 317 Bin lira dolandırıldığını iddia etti. İddiaların odağındaki sevgili Kerem Tepe, yayına bağlandı. Kerem Tepe, borcunu kabul ettiğini, aylık 50 bin TL ödeme ile 6 ayda borcunu kapatacağını söyledi.

Ali Can Demirci'nin kaybında cinayet şüphesi. Son görüştüğü arkadaşı canlı yayında...

Son görüştüğü arkadaşları canlı yayında... Ali Can Demirci'nin ailesine ''öldürüp, gömdük'' dediler mi?