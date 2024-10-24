MÜGE ANLI ATV CANLI! 24 Ekim 2024 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle!

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tülay Hanım, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in, 2018 yılında 42 günlük eşi Havva Öztürk tarafından cinsel performans arttırıcı ilaçlarla öldürüldüğünü iddia etti.

İddiaların odağındaki üvey anne stüdyoya gelerek Şemsettin Bey'in çocuklarıyla yüzleşti. Şemsettin Emecen'in yeğenleri Mümtaze Emecen ve Yavuz Emecen de stüdyoya helerek önemli iddialarda bulundu.

Havva'nın eski eşinin komşusu sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayında konuştu. Havva'nın henüz 47 yaşındayken 2001 yılında 85 yaşındaki Celal adında komşusuyla evlendiğini söyleyen izleyici, Celal'in de bazı ilaçlar kullandığını anlattı.

Havva hakkında önemli açıklamalarda bulunan komşunun söyledikleri herkesi şaşırttı. Canlı yayına bağlanan bir izleyici babasının hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli olduğunu, Havva'nın babasıyla evlenmeye çalıştığını anlattı. Havva Hanım'ın babasına zorla ev aldırmak istediğini söyleyen izleyici, zor kurtulduklarını anlattı.

15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kaybolan 23 yaşındaki Hatice Ateş, kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Başka bir adama kaçtığı ortaya çıkan Hatice Ateş, eşi ve babasının tüm ısrarlarına rağmen evine dönmek istemedi. Tehdit edilmediğini, kendi isteği ile Öcal'a gittiğini açıklayan Hatice Ateş, Öcal'ın daha iyi baba olacağını vurguladı.

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi. Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi.

Kaynak: ATV