Gelin Evi Ezgi Sertel ayrıldı mı, neden yok? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel kimdir?

Show TV'nin popüler yarışma programı Gelin Evi, bu hafta sunucusuz bir şekilde izleyici karşısına çıktı. Programın sunucusu Ezgi Sertel'in aniden ekranda yer almaması, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Geçtiğimiz sezon Aslı Hünel'in sunduğu program, bu yıl Ezgi Sertel ile yola devam ediyordu. Ancak Sertel'in bu hafta programda olmaması "Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ezgi Sertel'in Yokluğu Dikkat Çekti

Hafta içi her gün 12:30'da ekranlara gelen Gelin Evi, bu hafta Sertel'in yokluğuyla dikkat çekti. Yapım ekibi ve sunucudan henüz resmi bir açıklama gelmezken, programın sunucusuz devam etmesi izleyicilerde soru işaretlerine neden oldu. Sertel'in ayrılığına dair herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Ayrılık İddiaları

Ezgi Sertel'in Gelin Evi programından ayrıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir bilgi geldiğinde detayları eklenecektir.

Ezgi Sertel Kimdir?

Ezgi Sertel, aslen mühendislik bölümü mezunu olmasına rağmen televizyon dünyasında oyunculuk ve sunuculukla tanınmıştır. Sertel, oyunculuğun yanı sıra, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası programıyla Anadolu'nun çeşitli illerini dolaşarak o yörelerin kültürünü ve yemeklerini tanıtmıştır.

Özel Hayatı ve Aile Yaşamı

Ezgi Sertel, oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir ve çiftin Ocak 2020'de doğan Tibet ve Mert adında erkek ikiz çocukları bulunmaktadır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Fazlası Zarar programının sunuculuğunu da üstlenen Sertel, televizyon dünyasında hem oyunculuk hem de sunuculuk kariyeriyle önemli bir yer edinmiştir.