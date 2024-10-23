Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı: ’Her katil bir gün cinayet mahalline geri döner’

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Bir Gece Masalı" dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bir Gece Masalı 8. bölüm:

Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet'e bir yemin eder. Canfeza'yı o köşke karısı olarak getirecektir.

Kaynak: ATV

Sıla'yı kaçıran Selim'in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir'in Canfeza'yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır.

Kaynak: ATV

Mahir, Canfeza'ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.

Kaynak: ATV

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 9. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BİR GECE MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN