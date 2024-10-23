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Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı: 'Her katil bir gün cinayet mahalline geri döner'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 11:15
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Bir Gece Masalı 9. bölüm fragmanı: ’Her katil bir gün cinayet mahalline geri döner’

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, dün akşam yayınlanan 8. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Gelecek hafta neler olacağı merakla beklenirken, dizinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman "Her katil bir gün cinayet mahalline geri döner" sözleriyle dikkat çekti. İşte Bir Gece Masalı'nın 9. bölüm fragmanı...

Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Bir Gece Masalı" dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bir Gece Masalı 8. bölüm:

Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet'e bir yemin eder. Canfeza'yı o köşke karısı olarak getirecektir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sıla'yı kaçıran Selim'in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir'in Canfeza'yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahir, Canfeza'ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 9. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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