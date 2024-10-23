ATV canlı izle! 23 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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ATV CANLI YAYIN EKRANI

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Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Günler sonra babasının karşısına çıktı.

23 yaşındaki Hatice Ateş, 15 Eylül'de iki evladını geride bırakarak Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Kocası Fırat Ateş onu aramak için stüdyoya geldi. Kaybının 34. Gününde Müge Anlı'da bulunan genç kadının başka bir adama kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'da bulunan Hatice Ateş canlı yayına gelerek babası ve eşiyle yüzleşti.

150 kilo olan karısının karşısına hastalık bahanesiyle çıktı. Bir yıl sonra yüzleştiler, boşandılar.

Obeziteyle mücadele eden Zeynep Kaya Ünal, Antalya'daki evlerinden kaçıp giden eşi Yakup Ünal'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yakup Ünal bulundu. Canlı yayına geldi. Çift programda boşanmaya karar vermişti. Müge Anlı ikilinin anlaşmalı bir şekilde boşandığını açıkladı.

İddiaların odağındaki eş ve kızını tanıyan tanık canlı yayında... 76 yaşındaki adamın ölümündeki şüpheler.

Görgü şahidi, Havva Emecen'in kayınpederi Mehmet'e de bakıcılık yaptığını, Havva Emecen ve kızının kayınpederine ilaç verdiğini, para yüzünden kayınpederinin peşini bırakmadıklarını iddia etti.

Müge Anlı (ATV)