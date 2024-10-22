ATV canlı izle! 22 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Oğlunu yanında getireceğini söylemişti. Kendisine zarar verdi, hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu getireceğini söyleyen Seyfi Birbir, kendisine zarar verdi ve hastaneye kaldırıldı. Müge Anlı, Seyfi'nin dün akşam otel odasında alkol aldığını, kendisine zarar verdiğini ve hastaneye kaldırıldığını anlattı. Hacer Hanım eski kocasının oğluna zarar verdiğini bu yüzden onu getiremediğini belirtti.

Taraflar karşı karşıya... 76 yaşındaki adam nasıl öldü?

İstanbul Bayrampaşa'da şüpheli ölüm. 53 yaşındaki güzellik uzmanı Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.

Karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte öldürüldü. Eşi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

43 yaşındaki Hatice Çaltı karnındaki 5 aylık ikiz bebekleriyle birlikte evinde ölü bulundu. Şüphelerin odağındaki kişi aynı gün evinden üstü başı ıslak bir şekilde çıkan Koca Ramazan Çaltı idi. Ramazan Çaltı daha önce de ceza evine girip (delil yetersizliğinden) kısa zamanda çıkmıştı. Yayınlarımızın ardından yeniden yargılandı ve bu sefer hiçbir indirim uygulanmadan gebe eşini kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırtıldı.

Müge Anlı (ATV)