Müge Anlı’da skandal olay: Evli kadını hamile bıraktı! Biri sevgilisi diğeri arkadaşının eşi...

23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Kübra Ateş, 15 Eylül'de Gaziantep'te kayboldu. Hatice'nin babası Metin ve kocası Fırat, kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kadın, "Beni tatile gitmiş gibi düşün" diyerek evden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

KAYBININ 34. GÜNÜNDE BULUNDU

Müge Anlı 18 Ekim tarihli yayınında Hatice Ateş'in bulunduğunu söyledi.

Anlı, canlı yayında Fırat'a, "Eşin Ankara'da Öcal diye birisine kaçmış. Sen Öcal'ı tanıyormuşsun" dedi.

Öcal'ın sevgilisinin Hatice'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. Fırat ve Hatice'nin, deprem sonrası Öcal ve sevgilisinin evinde 1,5 ay kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Anlı, "Sizin 1,5 ay başka birisinin evinde ne işiniz var?" diyerek tepki gösterdi.

Fırat, eşinin Öcal ile olan ilişkisini öğrendiğinde rahatsız olmuştu. Öcal ve Hatice'nin yayına bağlanmasıyla birlikte Hatice, "Fırat, başka kadınlarla mesajlaşıyordu. Ben Fırat'ı sevmiyorum" diyerek kendini savundu.

Öcal ise, "Sürekli tartışıyorlardı" dedi. Anlı, Öcal'a sert bir şekilde tepki vererek, "Karı-koca kavga etmiş, size ne?" dedi.

RAHMİ BEY'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Eşinin kandırıldığını düşünen Fırat, "İstiyorsa Hatice'den boşanırım" dedikten sonra Rahmi Bey çıldırdı. Rahmi, "El ele kol kola. Yani illa bunları yatakta mı göreceksin?" diyerek tepkisini dile getirdi. Müge Anlı, duruma müdahale ederek, "Tamam öyle demeyelim Rahmi Bey" dedi.

DİNİ NİKAH KIYDI

Hatice, Fırat ile nikahının düştüğünü belirterek Öcal ile dini nikah kıydığını söyledi. Anlı, "Gerçek bir imam bu nikahı kıymaz. Sen zaten evlisin" diyerek tepki gösterdi.

EVLİ KADINI HAMİLE BIRAKTI

Yayına bağlanan Öcal'ın sevgilisi Zehra, 6 aylık hamile olduğunu açıkladı. Zehra, Öcal'ın ailesini tehdit ettiğini de söyledi. Bu açıklamalar üzerine Hatice gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca, 35 yaşında olduğunu söyleyen Öcal'ın aslında 55 yaşında olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, "Ağzında dişi kalmamış, hala 35 yaşındayım diyerek bizi kandırıyor" diyerek durumu eleştirdi.

GERÇEK YAŞI ORTAYA ÇIKTI

İzleyiciden Şok İddia

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "İş yerinde Öcal Bey, 17 yaşındaki bir kızı taciz etti. Kızın nişanlısı Öcal'ı dövdü" diyerek önemli bir iddiada bulundu.

Kaynak: ATV