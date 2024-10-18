Müge Anlı’daki Seyfi Birbir gerçeği itiraf etti! 30 yıldır kayıp oğlu...

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

Hacer, 14 yaşında evlendiği Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü ve bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı'nın 18 Ekim tarihli yayınında olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Seyfi Birbir, Hacer'in iddialarının ardından stüdyoya geleceğini ve "Ben 15 yıl önce oğlumu buldum. Çocuğu İzmit'te fuarda bıraktım" diyerek şok edici bir itirafta bulundu. "Ben katil değilim. Bu bilgiyi yalnızca ben biliyorum" diyen Birbir, oğlunun arkadaşının kendisine "Doğukan gelecek" dediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hacer Çıranoğlu yıllar önce kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi Birbir tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı.

14 yaşındayken Seyfi Birbir ile evlendirildiğini söyleyen Hacer Çıranoğlu, eşinden çok fazla şiddet gördüğü için çocuklarını küçük yaşta bırakıp gittiğini anlattı.

1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini iddia etti.

Hacer Çıranoğlu ve eski eşi Seyfi Birbir canlı yayında karşı karşıya geldi.

Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen dakikalarında oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Müge Anlı, izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek Seyfi Birbir'e gerçekleri anlatmasında ısrarcı oldu.

DEMİR LEYVE İLE DÖVDÜ

Hacer Çıranoğlu'nun kız kardeşi de canlı yayına katılarak, Seyfi'nin kendisini de yıllar önce uykudan uyandırıp dövdüğünü söyledi.

Şoke eden iddialarda bulunan Şennur Hanım, Seyfi'nin kendi kızını da uyurken dövdüğünü söyleyerek "küçük kız artık dövmemesi için bayılmış taklidi yapıyordu" dedi.

16 Ekim 2024 canlı yayınında Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal geldi.

Erdal Birbir, babasına kardeşinin akıbetini sorduğunu, babasının "bu konuyu açarsan sana babalık hakkımı helal etmem" dediğini anlattı.

Yayına bağlanan gizli bir tanık, Seyfi'nin oğlu Erdal'ı da demir levye ile dövdüğünü söyledi.

Seyfi Birbir'in üvey kardeşi de canlı yayına bağlanarak, Hacer ve Seyfi'nin oğulları Serdar'ın nerede olduğunu bildiklerini söyledi.