Kim Milyoner Olmak İster? heyecan dolu bir bölümle geliyor!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, sevilen oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de atv'de.

Kaynak: ATV

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın son bölümünde, hukuk fakültesi öğrencisi Serhat Cin yarıştı.

BASİT SORUDA ELENDİ

Yarışmacının karşısına çıkan ikinci soruda, "Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?" sorusu yer aldı.

Serhat Cin, soruya "A - İyiiki" yanıtını verdi.

Ancak doğru cevabın "C - Hoşbeş" olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: ATV

Oktay Kaynarca, yarışmacıya, "Niye acele ettin? 'Hoşbeş' yapacaktık seninle. Heyecan yaptın yoksa çok basitti senin için. Uydurulmuş cevaplardı. Bundan daha kolayını bulamadık. Biz seni çok sevdik. Bazen olmaz. Mutlaka hepsinde bir hayır vardır" şeklinde destekleyici bir açıklama yaptı.

Oktay Kaynarca / ATV