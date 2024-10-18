ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Ekim Müge Anlı yeni bölüm atv canlı yayın...

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Ateş, 15 Eylül'de Gaziantep'ten kayıplara karıştı. Genç kadının babası Metin ve kocası Fırat onu aramak için stüdyoya geldi. 2 evladını bırakıp eşine "beni tatile çıkmış farz et" diyerek evden kaçan genç kadının değişik uygulamalar kullandığı konuşuldu.

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı. Hacer Hanım ve Seyfi Bey'in yanı sıra Hacer Hanım'ın kız kardeşi, Şennur ve Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal da stüdyodaydı. Taraflar canlı yayında yüzleşti ve 30 yıl önce kaybolan çocuk ile ilgili tansiyon düşmedi.

Evden incir toplamaya gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Yakup Ünal bulundu. Hangi şehirde olduğun bilinmeyen Yakup Ünal, "Ben başka bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Karım Zeynep'i üzmemek için gerçekleri anlatmadım" dedi.

Serpil Göbe, 25 yaşındaki kızı İrem'i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızının geleneksel türk el sanatları öğrencisi olduğunu söyleyen anne kızının son zamanlarda hareketlerinin değiştiğini ve ritüellerle uğraştığını anlattı. Kızının boynunda tılsımlar taşıdığını söyleyen anne Serpil Göbe'nin anlattıkları herkesi şaşırttı.

Kaynak: ATV