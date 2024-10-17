ATV CANLI İZLE! 17 Ekim 2024 Müge Anlı bugünkü bölüm canlı yayın izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Zeynep Uğuz ve yeni evlendiği eşine 5 gündür ulaşılamıyor...

47 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Uğuz ve 6 aylık eşi Ercan Uğuz araçları ile 12 Ekim Cumartesi günü Aydın'dan kayboldu. Kızı Neslihan Hanım annesini aramak için stüdyoya geldi. Neslihan Hanım Ercan ve annesinin Aydın'da tatilde olduklarını, Ercan'ın annesini darp ettiğini, Annesinin hayatından endişe ettiğini açıkladı.

Seyfi ve Hacer'in büyük oğlu canlı yayında... ''Küçükken babamın şiddetine maruz kaldım''

Gizli tanık, "eşim Seyfi'nin demir levye ile dövdüğünü görmüş. O çocuğun gözlerine baksanıza ne kadar korkuyor" dedi. Seyfi Birbir bağlanan kişiyi tanıdı. Erdal küçükken babasının şiddetine maruz kaldığını anlattı.

Aileleri hayatlarından endişe ediyordu. Zeynep ve Ercan Uğuz çifti bulundu.

Yeni evlendiği eşi ile kaybolan Zeynep Uğuz yayına bağlandı. Telefonunun bozulduğunu söyleyen Zeynep Hanım, herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Müge Anlı (ATV)