Müge Anlı’da ilginç olay: 5 gün sonra ses verdiler! Şevki Sözen çileden çıktı...

Bursalı üç çocuk annesi Zeynep Uğuz'un, yıllar önce boşandığı Ercan Uğuz ile 6 ay önce evlendiği öğrenildi. 10 Ekim'de kaybolan Zeynep ve Ercan çiftine, çocukları tarafından ulaşılamadığı belirtildi.

Çocuklar, üvey babalarının kıskançlık nedeniyle annelerine şiddet uyguladığını ifade ederek, annelerinin hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

Zeynep'in kızı Neslihan, "Ercan abi annemi dövüyordu. Annem evlenmeden önce de dövülmüştü. Sonra barıştılar ve evlendiler. 5 gündür onlara ulaşamıyoruz" diyerek, kaygılarını aktardı.

Programda Zeynep Uğuz'un fotoğraflarını gören Müge Anlı,Anlı, "İşte alkol etkisiyle bunlar yapılıyor Seyfi Birbir olayında da bunu görüyoruz" dedi. Bu sözlere Seyfi Bey "Alkol almayan ev ve erkek yok" diyerek yanıt verdi.

"BİZ ERKEK DEĞİL MİYİZ?"

Anlı, "Ben öyle bir şey söylemedim. Almayan erkekler de var." dedi. Şevki Sözen de söze girerek; "Çok erkek var kullanmayan biz erkek kategorisine girmiyor muyuz? Biz evimizde alkol alıp da öyle sapıtma davranışı göstermiyoruz. Bunu genelleyemezsiniz. Bunu kendinize kılıf olarak uydurursanız yaptığınızın hatalı olduğunu farkına varamazsınız." şeklinde yanıt verdi.

Müge Anlı, ekiplerin Zeynep ve Ercan Uğuz'un evine gittiğini açıkladı. İlerleyen dakikalarda, çiftin evde olduğu bilgisi geldi. Zeynep Hanım yayına bağlanıp, "Telefonum bozuktu, o yüzden kimseyi arayamadım. Ercan da kimseyi arayamadı" dedi.

Zeynep'in çocukları Mehmet ve Neslihan bu haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Yayına bağlanan Zeynep Hanım, "Ekipler geldi, bir problem yok. Ben iyiyim" dedi. Ancak Müge Anlı,"Bu çocuklara yazık değil mi?" diyerek tepki gösterdi.