Eşinin ihanetine uğradı 3 yıl evinden çıkmadı! Müge Anlı: Kendini popstar mı sanıyorsun?

Zeynep Kaya Ünal, incir toplamaya çıkan ve bir daha evine dönmeyen eşini aramak için Müge Anlı'nın programına geldi.

Kaynak: ATV

Zeynep Hanım, sağlık sorunları nedeniyle 150 kilo olduğunu ve hiç iş yapamadığını, komşularının kendisine yardım ettiğini ifade etti. Eşinin ihanetiyle hayatı kabusa dönen Zeynep, "3 yıldır hiç dışarı çıkmadım. Eşimi aramak için evden çıktım" dedi.

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Zeynep, "Eşim bir otelde aşçılık yapıyor. Eşime bir mesaj geldi. Ben de Yakup'un adına cevap verdim. Eşime söyledim. Üzerime hücum etti. Beni uyur vaziyette gördü. Biriyle mesajlaşıyordu. O numarayı aradım ve bir kadın 'alo' dedi. Eşim adını Yusuf olarak söylemiş. Bana 'Yusuf Can'ın telefonu mu? Siz kim oluyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Eşi oluyorum' dedim. Sonra suratıma kapattı. Yarım saat sonra tekrar aradı. Bende eşime dönüp 'uyan seninki arıyor' dedim" diye konuştu.

Müge Anlı programında gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep Kaya Ünal, babasının ölümü ve eşinin ihaneti nedeniyle obezite hastalığına yakalandığını söyledi.

Aşkı yüzünden hayatının kabusa döndüğünü dile getiren Zeynep, "İmam nikahı kıydığı kadınla birlikte yaşıyormuş. Ben 3 yıldır dışarı çıkmazken ona yedirmiş paralarını. Kalbimi değil, her tarafımı paramparça etti. Bana şiirler yazıyordu, 'aşığım' diyordu, ne oldu şimdi? Tek suçum seni sevmekti" diyerek eşiyle yüzleşmek istediğini belirtti.

Kaynak:ATV

1 YILDIR KAYIPTI BULUNDU

Evden incir toplamaya gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Yakup Ünal bulundu. Hangi şehirde olduğun bilinmeyen Yakup Ünal, "Ben başka bir kadın için gitmedim. Beynimde tümör çıktı. Karım Zeynep'i üzmemek için gerçekleri anlatmadım. Tedavi için para bulmam gerekiyordu." dedi.

Zeynep Kaya ünal eşinin açıklamalarına inanmadı: "Doktor raporu nerede? Getirsin doktor raporlarını. Evde ne diye incir toplamaya çıktı madem." dedi.

Müge Anlı'nın programında Zeynep Kaya Ünal ve eşi Yakup Ünal arasında gergin anlar yaşandı. Yakup Bey, "Kadınlarla konuştum ama aldatmadım" diyerek aldatma iddialarını reddetti.

Kaynak: ATV

Anlı, Yakup Bey'den hastane raporlarını talep etti fakat kendisi hangi hastaneden tedavi olduğunu belirtmekte zorlandı ve raporunu sunamadı.

Yakup Bey, zaman zaman konuştuğu kadınlar olduğunu kabul etmesine rağmen, Zeynep'in kendisini rezil etmekle suçladığını söyledi. Zeynep ise bu iddialara yanıt vererek, "Songül'ü, Hacer'i, Fahriye'yi ve Aynur'u da mı unuttun?" diyerek eşinin aldattığı kadınların isimlerini sıraladı.

Müge Anlı, Yakup Bey'in sözlerine tepki göstererek, "Sen kendini popstar falan mı sanıyorsun? Kim senin sevenin?" dedi.

Anlı, Zeynep Hanım'a zayıflamak isterse yardımcı olacağını belirtirken, "Senin verilmeyecek kilon yok" diyerek cesaret verdi. Ayrıca, boşanmanın kurallarını hatırlatarak, "Tedavin yoksa git çalış. Karşında bıraktığın insanların duygusu yok mu? Neden Zeynep ile evlendin?" diye sordu.

Kaynak: ATV