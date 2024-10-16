ATV CANLI YAYIN! 16 Ekim 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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İddiaların odağındaki babanın komşusu konuştu. ''O dönem mezar kazıyordu belki oğlunun da kuyusunu kazmıştır''

Seyfi Bey'in komşusu, mahallelinin "Seyfi iyi bir mezar kazıcısı. Büyük ihtimal çocuğu da öldürdü, ona da mezar kazdı" şeklinde konuştuklarını anlattı. Komşu Seyfi için "o çok alkol kullanıyor, bizim mezarımızı kazmasın" dediklerini belirtti. Komşu, bahsi geçen sulak yerin o dönemler derin olduğunu, orada çocuğun boğulabileceğini söyledi.

Seyfi ve Hacer'in büyük oğlu Erdal canlı yayına katıldı. Erdal Birbir, rahmetli ablasının "bir araba geldi. En küçüğümüz Serdar'ı alıp arabaya koyup götürdü" dediğini anlattı. Muhabir Hüseyin Seyfi Bey'in son iddiasının "çocuğu fuara götürüp bıraktım" üzerine olduğunu belirtti. Erdal Birbir o konu ile ilgili bir bilgisinin olmadığını, yalan da söylemek istemediğini ifade etti.

Aileleri hayatlarından endişe ediyordu. İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu.

16 yaşındaki kız kaybının 7. Gününde, 31 yaşındaki Safiye Hardal kaybının 140. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Safiye'nin Orhan adındaki biri tarından zorla alıkonulduğu, belirtildi.