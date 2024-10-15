Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Mezar kazıyordu’ Oğlunu öldürdü mü?

Yıllar önce kızının amcası tarafından yakılarak öldürüldüğü söyleyen acılı anne, 30 yıl önce babası tarafından sokağa bırakılan oğlunu aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'nın 15 Ekim tarihli bölümünde, Hacer Çıraoğlu'nun kız kardeşi canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kız kardeşi, Hacer Çıraoğlu'nun uzun süre şiddet gördüğünü belirterek, "Ablam dayaktan tanınmayacak haldeydi" dedi.

Baba Seyfi Birbir, kaybolan oğlu Serdar ile ilgili iddialara yanıt verdi: "Arşivlere bakılırsa mutlaka çıkacaktır. Ben oğlumu o fuarda terk ettim. Fuar alanında bıraktım. Onun haricinde hiçbir şey yok" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Seyfi Bey'in komşusu olduğunu söyleyen İzleyici ise "Çocuk evin karşısındaki bataklıkta boğulmuş olabilir. Ya da dövülerek öldürülmüş olabilir. Köylüler Seyfi'den çok korkuyor. Köyde herkes Seyfi'nin çocuğu öldürdüğünü konuşuyordu. O dönem mezar kazıyordu. Belki oğlunun da kuyusunu kazmıştır" dedi.

Müge Anlı 2016 yılında işlenen olayı anlattı!

HİMMET OLAYINI HATIRLATTI

Anlı, "Siz 60 kilometre uzaklığa çocuğu bırakmışsınız. İnsan bir kim alıyor diye bakmaz mı? Siz erkekler kadınlardan daha çok kötülük biliyorsunuz. Ben bu programda kötülüğü öğrendim. Ben Himmet'i görünce hayatım tamamen değişti. O dönem Himmet'in bütün komşuları bizi arayıp, 'Siz bu adamın üstüne neden gidiyorsunuz?' dedi. Sen orada bıraktın Serdar'ı, nereden bilelim Himmet gibi bir adamın almadığını" diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

2016 yılında işlenen olayda; Himmet A. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Kupal'a tecavüz ettikten sonra öldürüp, Sarıkız Çayı'nın kenarına attığını itiraf etmişti.

Seyfi Birbir'in oğlu Erdal, "Ben 6 yaşından öncesini hatırlamıyorum. Ablam Aslı, bana babamın Serdar'ı bir arabaya verdiğini anlatmıştı. Fuar konusunda bir şey bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Hacer Çınaroğlu, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Eski eşler canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, oğlu Serdar ile ilgili çarpıcı gerçekleri itiraf etti. Seyfi Birbir, 1995 senesinde ortadan kaybolan ve 30 yıldır kendisinden haber alınmayan Serdar'ı evlatlık verdiğini iddia etti.

İlk yayından sonra Hacer Çınaroğlu, Seyfi Birbir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların odağındaki Birbir "Cevapları arayacağım" diyerek bir süre ortadan kayboldu daha sonra ise yayına katılarak soruları cevapladı.

"Çocuğu İzmit'te bir fuara bıraktım." diyerek itirafta bulundu. Seyfi Birbir, İzmit fuarına katılarak 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı orada bıraktığını açıkladı. Bir buçuk yıl çocuklara tek başına baktığını anneleri yanlarında olmadığı için çaresizlikten terk ettiğini söyledi.

Anne Hacer Çınaroğlu, "Ben köyde hastaydım. Tedavi görüyordum. Seninle yaşanmazdı." cevabını verdi.

Tepkilerin odağındaki baba: "Eline poğaçasını verdim ve orada bıraktım." dedi.

3 çocuğundan sadece Serdar'ı fuara götürdüğünü, eline bir poğaça verip lunaparkta evladını terk ederek tek başına eve döndüğünü söyledi.

Seyfi Birbir'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Yakup Birinci telefonla programa bağlanarak "İzmit fuarına bilet ile giriliyordu, bilet almış mı? Yalan söylüyor, öldürmüş olabilir." sözleriyle milyonları şoke etti. Cinayet iddialarını reddeden babaya tepki yağdı.

Hacer Hanım ayrıca kızını da amcasının benzin döküp , sokak ortasında yaktığını söyledi.