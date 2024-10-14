Nergis Kumbasar ve Mert Doğan ’Karadut’ kadrosunda!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Karadut'un kadrosuna iki önemli oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Sabah

Yüksel Hala, abisi Çetin'e göre rahat, özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk biridir. Herkesin yüzünü güldüren Yüksel'in tatlı görüntüsünün altında küçük kurnazlıklar da yatmaktadır.

Kaynak: ATV

Erdem kardeşlerin "Mikser" olarak adlandırdığı Yüksel Hala, evin dengelerini değiştirecek davetsiz bir misafir olarak hayatlarına geri dönecektir.

Baran, zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez.

Tıpkı Begüm'ün ilgisini hızla çekeceği gibi…

'Karadut' yeni bölümleriyle her Pazartesi atv'de...

YENİ BÖÜLMDE NELER OLACAK?

4.Bölüm Özeti:

Zuhal'ın kararlarına karşı Çetin kızının cesaretini kırmak için elinden geleni yapar. Ancak bu yolda Figen'i de kullanan Çetin'in büyük kızıyla imtihanı bitmeyecektir.

Tanıdık bir yüz, Zuhal'den seans alır. Yeni danışanının niyetinden bihaber olan Zuhal, geçirdiği zor günleri yine Tayfun sayesinde atlatır. Ancak Zuhal, Tayfun'da huzur bulurken, sevgilisinin başkaları için apayrı bir anlamı olduğundan habersizdir.

Kaynak: ATV

Bora'nın başına gelenler Aslı'yla aralarında yeni bir sayfa açar. Ancak Aslı'nın öğrendiklerinden sonra ilişkileri dönülmez bir çıkmaza girecektir.

Oğlunun ondan sakladıklarını öğrenen Nihan ise etrafındaki herkesin nasihatlerini yok sayar.

Kaynak: ATV

Gittikçe körüklenen öfkesi onu beklenmedik bir hamle yapmaya itecektir.

Babasının kırdığı cesareti Tayfun'la onaran Zuhal, gün geçtikçe aşkına daha çok güvenir.

Kaynak: ATV