atv canlı yayın sayfası! 15 Ekim 2024 Müge Anlı bugünkü bölüm canlı izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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16 yaşındaki Hatice Guliyeva ve 17 yaşındaki Fatma Acar nerede?

16 yaşındaki Hatice Guliyeva, 9 Ekim Çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece'den kayıplara karıştı. 17 yaşındaki Fatma Acar ise, 4 Eylül günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinden kayboldu.

Çocuğunun babasının kendi babasına şantaj yaptığını söyledi. Sevgilisi ve 5 şüpheli 4 ayrı suçlama ile tutuklandı.

1 milyon TL zarar uğrayan Banu Çelen, dolandırıcı Murat Gümüş'ün hem kendisinden hem de babasından para aldığını söyledi. Murat Gümüş ile birlikte toplamda 5 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı. Murat Gümüş ve beraberindeki beş kişi tehdit ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklandı.

Hacer Çıranoğlu ve kardeşini tanıyan tanık konuştu.

Tanık, 10 yılı aşkın bir süre önce Hacer'in kardeşi, "ablam evlatlık bir çocuk vermişti. O çocuk ablama ulaştı fakat ablam o çocuğu kabul etmiyor, onu ikna etmeye çalışıyorum" dediğini, anlattı. Hacer Hanım ve kız kardeşi bu iddiaları reddetti.