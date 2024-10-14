Müge Anlı’da akılalmaz dolandırıcılık: Nikahsız düğün skandalında flaş gelişme!

Müge Anlı'nın programında bir dosya daha kapandı. Banu Çelen'e nikahsız düğün yapıp, altın ve paralarıyla kaçan Murat Gümüş ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alınmıştı.

MÜGE ANLI DUYURDU

Müge Anlı, 14 Ekim 2024 tarihli yayınında dolandırıcılık olayıyla ilgili önemli gelişmeleri aktardı. Anlı, Murat Gümüş ve beraberindeki beş kişinin, 6 aydır polisin takibinde olduğunu belirtti.

4 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA

Banu Çelen'in çocuğunun babası Murat Gümüş ve onunla işbirliği içinde suç işlediği öne sürülen diğer beş kişi, yayının ardından Balıkesir Adliyesi'nde savcı ve hâkim karşısına çıkarıldı.

Yapılan duruşmalar sonucunda, Gümüş ve diğer altı kişi, nitelikli yağma, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Evli ve üç çocuk babası Murat Gümüş'ün başka kadınlardan da çocuk yapıp onları da dolandırdığını ileri süren Banu Çelen, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

NİKAHSIZ DÜĞÜN YAPTI BEBEĞİYLE ORTADA KALDI

Banu Çelen, bebeğinin babasının 5 ayrı bankadan kredi kartı çıkarttığını söyleyerek, "Düğün masraflarını bu kartlarla ödedi. Babamdan da yardım aldı. 'Birini vururken beni çekmişler ve şimdi bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da hapse gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" dedi.

1 MİLYON TL DOLANDIRILDI!

Murat Gümüş ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Banu Çelen, nişanlılık sürecinde hamile kaldığını ve evlilik hazırlıkları yaparken 1 milyon TL dolandırıldığını söyledi.

Banu Çelen'in iddialarına yanıt veren Murat Gümüş canlı yayına katıldı ve Banu ile ilişkisinden utanmadığını, parası olmadığı için düğün masraflarını kayınbabasının karşıladığını anlattı.

AYNI ANDA 3 KİŞİYİ HAMİLE BIRAKTI

Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Murat Gümüş yüzünden birçok kadının mağdur olduğunu belirterek, "Murat Bey sürekli yalan söylüyor. Hamile bıraktığı kadınların hepsi canlı yayına bağlanmak istiyor ancak Murat'ın 'Çocuklarınızı çocuk esirgeme kurumuna veririm' demesi nedeniyle bağlanamıyor. Aynı anda üç kadını hamile bıraktı" dedi.

GERÇEKLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Herkesi şaşkına çeviren olaylar karşısında iddiaları reddeden Murat Gümüş, sadece "Yasmin" adından kızından haberi olmadığını söyledi.

Murat Gümüş'ün ailesinin de şebeke olduğunu ileri süren Banu Çelen, "Öncelikli olarak istediğim şey parayı almak değil, Murat'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Ben kandım kimse kanmasın diye buraya geldim" dedi.

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile gözaltına alınan kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.