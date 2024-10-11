atv canlı yayın ekranı! 11 Ekim 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Bırakıldığı söylenen çocuk ile ilgili 30 yıllık soru işareti... Anne ve baba canlı yayında karşı karşıya.

Hacer Çıraoğlu 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası tarafından mı öldürüldüğü tartışıldı. İddiaların odağındaki baba Seyfi Birbir canlı yayına geldi.

Seyfi Birbir 30 yıl sonra gerçekleri bir bir anlatıyor. ''Çocuğumuzu İzmit'te bir fuara bıraktım''

Çocuğunu İzmit Kocaeli fuarında terk ettiğini itiraf eden Seyfi Bey, çocuğu elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını açıkladı. Seyfi Birebir, fuara tren ile gittiklerini söyledi.

10 bin takipçili, 2 kilo altınlı anne bulundu. ''Oğlumun nişanlısından korktum, kaçtım''

67 yaşındaki TikTok yayıncısı Şahinaz Çıra, pazartesi günü Kastamonu Tosya'dan yaklaşık 2 kilo altın ile kayıplara karışmış oğlu ve gelini onu aramak için stüdyoya gelmişti. Şahinaz Çıra bulundu.

76 yaşındaki adamın ölümündeki şüpheler. İkinci eşi ve çocukları karşı karşıya...

Havva Hanım evlenmeden önce kendi evini iki oğluna verdiğini, Şemsettin Bey'in de "madem sen benim torunuma ev verdin, ben de oturduğumuz evi senin üzerine yapıyorum. Çocuklarımı da o eve alma" dediğini açıkladı.

Müge Anlı (ATV)