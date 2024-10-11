12 yaşındaki erkek çocuğa makyaj yapmışlardı! Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.



Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi



Geçtiğimiz gün, programa katılan anne Aslı Hanım, "Eski eşim Alper Gümüş, velayetini aldığı 12 yaşındaki erkek çocuğumuza oje sürüp makyaj yaptı, onu kadın gibi giydirdi" dedi.



Esra Hanım, tüm bu gerçekleri Alper'in dini nikahlı eşi Selin'in sayesinde öğrendiğini söyledi. Gözyaşlarına boğulan anne ayrıca oğlunun Azar uygulamasında sosyal medyada istismara uğradığını söyledi.

Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi

SKANDAL OLAYDA ADI GEÇEN TARAFLAR CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

İddialar sonrası taraflar canlı yayında yüzleşti. Bugün stüdyoya 12 yaşındaki erkek çocuğunun mağduriyetini annesine haber veren Alper Gümüş'ün eski dini nikahlı eşi Selin Hanım, baba Alper bey ve Annesi Gülten Gümüş geldi.



Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi



"KÜÇÜK ÇOCUK TANIMADIĞI ARABALARA BİNİYORDU"

Alper Gümüş'ün eski dini nikahlı eşi Selin Hanım, "Esra hanım dün yanlış anlaşıldım bana çok kötü yorumlar gelmiş. Dün 2 saatlik bir uyku ile duruyorum. Benim kötü bir niyetim yoktu. Alper beni evlilik vaadiyle kandırdı. Alper ve annesi yalancılar. Alper ile evlilik yoluna girdiğimizde küçük çocuk Furkan ile görüştüğümüzde gayet iyi, mutlu ve sakindi. Bana da "abla" diyordu. Madem çocuğun psikolojisini ben bozdum eskiden niye psikiyatriye gidiyordu. Sinirden elim ayağım titriyor. Siz kadın istismarcısısınız. Furkan, benim kızımın tacını takıyordu. Alper benim üzerime kapıları kilitledi "Benden ayrılırsan senin yüzüne kezzap atarım. Seni Bergen gibi yaparım" dedi. Furkan okuldan çıkınca hiç tanımadığı bir arabaya biniyor. Bir baktım Furkan eve geldi. Ben de dedim ki "Furkan sen niye böylesin" dedim. "Anne sana bir şey söyleyeceğim" dedi. "Söyle oğlum" dedim. "Ben hiç tanımadığım bir insanın arabasına bindim. Allah razı olsun beni buraya kadar bıraktılar" dedi. Bunun üzerine Furkan'a "Bilmediğin bir arabaya binersen seni taciz ederler, seni bıçaklarlar, oğlum" dedim. Alper'e "bu çocuk hiç tanımadığı birinin arabasına biniyor" dedim. Alper bana, "Hayatım hiçbir şey olmaz, ne olacak ki" dedi. Furkan'a hiçbir şekilde babalık yapmadı." dedi.



Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi

"O ÇOCUĞUMU DA SENDEN ALACAĞIM"

Anne Aslı hanım ise, "Yarın o tecavüz evraklarını getirmezsem. Seni Türkiye rezil edeceğim. O çocuğumu da senden alacağım." ifadelerini kullandı.

"BENİM OĞLUMUN PSİKOLOJİSİNİ SEN BOZDUN"

Alper bey ise, "Selin yalancı olan sensin. Benim oğlumun psikolojisini sen bozdun. Ben iş yerindeydim. Bana o fotoğraflar geldiğinde ben eve geldim. "Sen bu çocuğa makyaj yapamazsın" dedim. Selin oğlumu sürekli tehdit ediyordu. " şeklinde konuştu.



Alper beyin Annesi Gülten Gümüş, "Selin, çocuğun psikolojisini sen bozdun. Selin bilerek torunumu kuran kursuna gönderdin." diyerek tepki gösterdi.

Taraflar arasında gergin anlar: Esra Erol ve ekibi araya girdi

ESRA EROL VE EKİBİ ARAYA GİRDİ

Taraflar arasında gergin anlar yaşanırken Esra Erol ve ekibi araya girdi. Esra Erol, "Selin yerine otur, sakin olun" diyerek araya girdi.