MasterChef Türkiye’de kazanan takım belli oldu! Somer Şef’ten uyarı...

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef'in çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar İskandinav mutfağı yemek çeşitleri için takım oyunu oynadı.

DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIM KAZANDI

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan yedi çeşit yemek hazırlamalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MasterChef Türkiye (YouTube ekran görüntüsü)

"BİRAZCIK ACI KONUŞACAĞIM"

Somer Şef şunları söyledi:

Bir kişilik sayı avantajınız var. Mavi takım kaptanısın, ilk oyunu kaybetmişsin ikinci oyunu kazanman lazım. Birazcık acı konuşacağım. Bir takımın bir oyunda karşı takım tarafından bu kadar ezildiğini görmedim MasterChef'te. Hiçbiriniz 'Bir saniye Nevzat, ne yaptın?' demedi. Benim diyesim geldi. O bir dakika süreyi biz size tartışın, kim başlasın, kim başlamasın diye verdik. Bakıyoruz herkes tezgahlarında yemek bakıyor. O kadar ben kendi yemeğimi alayım, kazanayım, gerisi umurumda değil, havasındasınız ki. Bu şekilde kazanma ihtimaliniz yok.

MasterChef Türkiye (YouTube ekran görüntüsü)

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Nevzat eleme potasına kaptan Nevzat'ı gönderdi.

Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Emre oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları belli oldu.

Adaylar arasında şu isimler yer aldı:

Eda, Nigar, Nevzat, Emre