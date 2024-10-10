Kuruluş Osman’da Osman Bey İslam’ın kutsal emanetlerini işte böyle kurtardı

Kuruluş Osman'ın 166. Bölümünde Komutan Lucas büyük bir plan yapıp Osman Bey'i ve Karesi Bey'i karşı karşıya getirmek istedi. Lucas, elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanarak iki büyük Türk beyini birbirlerine düşürdü.

Osman Bey, kutsal emanetlerin çalındığını öğrendiğinde bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duydu. Harekete geçen Osman Bey, Karadin Kalesi'ndeki keşişin akrep yüzüğü detayı sayesinde keşişin General Magnus ile bağlantılı olduğunu çözdü. Öte yandan güvercinle Osman Bey'e haber gönderen Holofira, Magnus'tan şüphe duyduğunu Osman Bey'e aktardı.

Magnus'u yakalayan Osman Bey, hançerini savurdu. Magnus, kendisine saplanan hançer sonucu kontrolünü kaybetti. Atın üzerinde duran kutsal emanetler yere düşmeden önce Osman Bey tarafından kurtarıldı.

İslam'ın kutsal emanetleri karşısında gözyaşı döken Osman Bey, dizlerinin üstüne çökerek "Rabbime şükürler olsun. Sizi bana kavuşturana, benim yoluma çıkarana hamdü senalar olsun. Ey göklerin ve yerin hâkimi bu kuluna bunu bahşettin sana selam olsun, dualar olsun." şeklinde duasını etti.

Kutsal emanetlerin kendi eline geçeceğinden emin olan Karesi Bey'in tepkisi ise seyirci tarafından merak konusu oldu.