Kuruluş Osman’da Gonca Hatun ve Alaeddin Bey’in evlat acısı

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 166. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 166. Bölümünde Gonca Hatun'un çadırda başlayan doğumu tüm obayı yasa boğdu. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girdi.

Begüm Hatun, Gonca Hatun'un aslında kendisi için pişirilen helvayı yediğini ve bu helvaya zehir katıldığını öne sürdü. Hazal Hatun'un onu zehirlemek amacıyla bu helvayı yaptığını iddia eden Begüm Hatun, obada büyük bir kriz oluşturdu.

Gonca Hatun'un yediği yemekler araştırılırken obadakiler sorgulandı. Sorgulama sonucunda Gonca Hatun'un yediği helva sonucu zehirlendiği anlaşıldı. Gonca Hatun'un bebeği ise zehir sonucunda ölü doğdu.

Bebeği hayata döndürmek için çok çaba sarf eden Bala Hatun ve Alaeddin Bey ise tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, gözyaşları içinde bebekleri Hayme'yi toprağa verdi. Bu acı haber tüm obayı yasa boğdu.