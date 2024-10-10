atv canlı izle ekranı! 10 Ekim Perşembe Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın sayfası

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlatıldı.

Selma Gündoğdu tarafından yaklaşık 2 milyon TL dolandırılan İbrahim Bey de canlı yayında pişmanlığını dile getirmişti. İzmir Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yayını ihbar kabul ederek Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlattığı açıklandı.

Sevgilisinin ailesine şantaj yaptığını söylemişti. ''Tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık'' suçlamaları ile gözaltında.

Banu Çelen, hayatının aşkı olduğunu düşündüğü, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 Milyon TL dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya gelmişti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü ekiplerince Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile göz altına alındı.

Müge Anlı izleyicisinin ihbarı ile bulundu. 12 yaşındaki kızına günler sonra kavuştu.

12 yaşındaki kız, günler sonra Müge Anlı izleyicisi tarafından bulunarak emniyete götürüldü. Çocuk şubede verdiği ifade de iki isimden bahsetti.

76 yaşındaki Şemsettin Emecen öldürüldü mü?

İstanbul Bayrampaşa'da şüpheli ölüm. Tülay Emecen, 76 yaşındaki babası Şemsettin Emecen'in ölümünün şüpheli olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Tülay Hanım, vefattan 18 gün önce babasının yaşadıkları evi ikinci karısı Havva'nın üzerine yaptığını, ondan kısa bir süre sonra da vefat ettiğini, tüm bunların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirtti.