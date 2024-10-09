Bir Gece Masalı 7. bölüm fragmanı: ’Bu evde Kürşat Kilimci’nin kızına yer yok’

Bir Gece Masalı 6. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün ardından dizinin 7. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanı "Bu evde Kürşat Kilimci'nin kızına yer yok" ifadesiyle dikkat çekti.

BİR GECE MASALI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

6.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir ve Canfeza Tuzağa Düşürüldü!

Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir. Bu kara Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar.

Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder. Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir. Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder.

Kaynak:ATV

Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır. Cabir'in hem Mahir'i hem Sıla'yı öldüreceğini söyleyen Afet Hanım, Canfeza'yı gitmeye ikna eder. Fakat asıl amacı bir daha geri dönmemesi için onu Selim'e teslim etmektir.

Kaynak:ATV

Nikah memurunun gelişi ile Mahir tuzağa düşürüldüğünü anlar. Afet ise Canfeza'yı konaktan gönderirken Nene gelir. Bir yanda nikah bir yanda Selim; Canfeza ve Mahir kapana kısılmıştır.

Kaynak:ATV