Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Nikahsız düğün skandalında 6 gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından dolandırıldığını öne sürerek ATV stüdyosuna geldi. Çelen'in nikahsız bir düğün yaptığı adamın başkasıyla evli olduğu ortaya çıktı.

Meslek edindirme kursunda danışmanlık yapan Banu Çelen, iddialarını yönelttiği Murat Gümüş ile TikTok üzerinden tanıştığını söylemişti. Duyduğu tatlı sözlerle yuva kurma hayallerine kapılan Çelen, Gümüş'ün ağabeyi olduğunu söylediği iki kişiyle tanışmasının ardından çiftin nişan yüzüğü taktığını ifade etti.

HAMİLE BIRAKTI, NİKAHSIZ DÜĞÜN YAPTI

Çok geçmeden anne olacağının müjdesini alan Banu, hamile kaldığını öğrenince evlenip mutlu olacağına inandı.

Ancak Murat Gümüş, "Cezaevi dosyam kabarık, temize çıkayım öyle evleniriz" diyerek resmi nikahı erteledi. Çift, sonrasında nikahsız bir düğün yaptı.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Düğün öncesinde ve sonrasında Banu Çelen, sevdiği adamdan parasını esirgemedi; Murat Gümüş, düğün yaptığı eşinin babasından da borç para aldı. Daha sonra başka borçlarının olduğunu belirterek 500 bin TL talep eden Gümüş, düğün takılarını da aldı.

Banu Çelen, bir süre geçtikten sonra sevdiği adamın kendisini dolandırdığını fark etti. Üstelik talihsiz kadın, Murat Gümüş'ün evli olduğunu ve başka bir kadından 3 çocuğu bulunduğunu öğrendi.

MÜGE ANLI DUYURDU: 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Programın 9 Ekim tarihili yayınında ise Müge Anlı, olaya ilişkin yeni gelişmeleri şu şekilde aktardı:

"Banu 2,5 aylık bebeğiyle beraber stüdyomuzun kapısını çalmıştı. Çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından 1 milyon lira dolandırıldığını ailesinin de Murat Gümüş'le yanındakilerinin tehdit ve şantajına maruz kalığını iddia etmişti. Burada çok detaylarına giremesek de Banu, çok sevdiği babasıyla da yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Babası Banu'yla konuşmuyordu.

6 AYDIR TAKİPTELERMİŞ!

Efendim, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve İstanbul merkezli 6 adrese operasyon düzenlendi. İşte Banu'nun beni dolandırdı dediği Murat Gümüş'le birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Meğerse bu kişiler 6 aydır polisin takibindeymiş. Başka kişileri de dolandırmışlar."