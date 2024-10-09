ATV canlı yayın izle! 9 Ekim 2024 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Çocuğunu kime verdiğini unuttuğunu söyleyen baba ifade verdi.

Seyfi Bey canlı yayında evladını kime verdiğini unuttuğunu söylemişti. Bunun üzerine Müge Anlı çağrıda bulunmuştu. Yayınımız ihbar kabul edildi. 29 sene önce evladını evlatlık veren ve kime verdiğini söyleyemeyen Seyfi Bey ifade vermek üzere Adapazarı ilçe jandarma Komutanlığı'na geldi.

2 evladını bıraktı, biri öldürüldü, diğerine ne oldu? Evlatlık verildiği söylenen çocuğun akıbeti ile ilgili şüpheler...

İzleyici Hacer'in anlattığı her şeyin doğru olduğunu söyledi. İzleyici Seyfi'nin kızı Aslı'yı para karşılığı İzmir'e evlatlık verildiğini, çok para isteyince ailenin Aslı'yı geri getirdiğini anlattı.

12 yaşındaki Nisa Nur Can aranıyor...

12 yaşındaki Nisa Nur Can, Bursa'dan kayıplara karıştı annesi Filiz Can onu aramak için stüdyoya geldi.