Bir Gece Masalı bu akşam atv’de! Mahir ile Canfeza yan yana...

atv'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu dizinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

6.Bölüm Özeti:

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder.

Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.