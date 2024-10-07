Müge Anlı'dan "Kim Milyoner Olmak İster" göndermesi! Pişkin dolandırıcı paralar için şart koştu...

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, geçtiğimiz günler 3 milyon TL dolandırıldığı iddiası ile dün Müge Anlı'ya konuk olmuştu. Esra Can'ı dolandıran Hasan'ın başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

BİR ADAM ONLARCA MAĞDUR!

Avukatı ve tanıklarıyla yayına gelen Hasan, yüzünü göstermekten de kaçınmıştı. İddiaların odağındaki Hasan, yayın yasağı aldırmak istediğini söyleyince Müge Anlı sert çıkmıştı.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hasan Bakan'ın dolandırdığı Esra Can'ın ablası Fatma Teyze, stüdyoya gelerek 500 bin TL dolandırıldığını açıkladı. Hasan Bakan, Fatma Teyze'den aldığı paraları doğrularken, diğer iddiaları reddetti.

MAĞDURLAR STÜDYODA BULUŞTU!

Yayına telefonla bağlanan Bakan, "Ben şu an bankadayım. Dekontları alıyorum. 2 yıllık dekont aldığım için uzun sürebilir. Dekontlar elime ulaştıktan sonra size mesaj olarak atabilirim ya da gelip elden belge olarak verebilirim" ifadelerini kullandı.

Halil Bey ve Gürbüz Bey, Hasan Bakan tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. Gürbüz Bey, "Biz eskiye dayalı hukukumuz olan biri vasıtasıyla Hasan ile tanıştık. 6 milyon TL'den olduk. Oturduğum evi sattım" dedi.

Halil Bey ise, "Ben de 2 tane evimi sattım" şeklinde konuşarak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Hasan Esra Hanım'a attığı mesajlar ise büyük bir şok etkisi yarattı. Bakan'ın gönderdiği fotoğrafta altınlarla dolu bir gelin görünürken, sahte paralarla çektiği bir video da tespit edildi. Olay karşısında ağzı açık kalan Anlı, "Resmen saadet zinciri" diyerek hayrete düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Müge Anlı 7 Ekim tarihli yayınında ise konuya ilişkin son gelişmeler aktardı.

Anlı, "Günlerdir Esra ile başlayan ipin düğümünü çözmeye çalışıyoruz. Cuma günü buraya gelen diğer konuklarımız bankalara uğradılar. Bankalara uğradılar. Çeşitli çeşitli bankalardan bahsediyorum. O bankalardan hasan Bakan'a gönderdikleri dekontları çıkarttılar. Önce savcılığa gittiler. Sayın savcımıza teşekkür ediyorum. 8 kişinin derdini dinledi. Daha sonra onların ifadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldular" dedi.

PARA İÇİN ŞART KOŞTU

Diğer yandan Hasan'ın ifadeleri de ortaya çıktı. Hasan Bakan program ekibiyle görüşerek şunları söyledi:

"Perşembe günü programa geleceğim. Canlı yayında Esra Can ve Fatma teyzeye bir takım sorular soracağım. Doğru cevap verirlerse, çıkarıp paralarını geri vereceğim" diyerek herkesi şaşırttı.

MÜGE ANLI'DAN 1MİLYONER1 GÖNDERMESİ!

Bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılayan Müge Anlı, "Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster" yarışması gibi bir şey mi yapacağız." dedi.