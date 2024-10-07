Karadut 3. bölüm: Zuhal’den herkesi şaşırtan karar!

ATV'nin iddialı dizisi 'Karadut'un 3. bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylardan ipuçları...

3.Bölüm Özeti:

Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür.

Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.

Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır.

KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.

Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.