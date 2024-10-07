Bir Gece Masalı 6. bölüm: Planlar altüst oluyor!

atv ekranlarının yeni dizisi "Bir Gece Masalı", ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

6.Bölüm Özeti:

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder.

Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

Bir Gece Masalı 8 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle atv'de...

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Oyuncular : Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).