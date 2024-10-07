Müge Anlı’da ’Pes’ dedirten olay: 35 yıllık birikimini eşinin sevgilisine kaptırdı! 20 yaş küçük...

62 yaşındaki Esma Hanım, 35 yıllık eşi İbrahim'in kendisini aldattığını söyleyerek programa başvurdu. İzmir'den gelen Esma Hanım, hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi Selma Gündoğdu ile ilişki yaşadığını öğrendi.

İbrahim Bey, eşinin iddialarını kabul etti; ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Kendinden 20 yaş genç olan Selma ile birlikte, Esma Hanım'ın altınlarını ve tüm birikimlerini harcadıklarını açıkladı.

İki sevgili hasta kadın evde ilaç beklerken otellerde kalıp masaj salonlarında keyiflerine baktı. İddiaları kabul eden İbrahim, dolandırıldığını farkında bile değildi çünkü yakın zamanda kadınla yeniden görüştüğünü de yayında itiraf etti.

35 yıllık eşini hastanede aldatan adam sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığı iddiası ile Müge Anlı'dan yardım istedi.

Esma Hanım ise mağdur olduğunu söyleyerek dolandırıcı olduğunu iddia ettiği kadını stüdyoya davet etti. İddiaların odağındaki kadın yayına bağlanmadı hatta son görüşmelerinde sevgilisi İbrahim'e "Müge'ye çıkarsan beni bir daha göremezsin." dediği ortaya çıktı.

Selma Hanım'ı tanıdığını söyleyen bir kişi yayına bağlanarak kadının evli olduğunu ve aynı şekilde kendi kocasını da dolandırdığını iddia etti.

Selma'yla görüştüğünü duyan Müge Anlı ise "Kadına şiddete karşıyız ama mesela erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız? Allah seni bildiği gibi yapsın." sözleriyle tepki gösterdi. Anlı, ikisinin markette buluştuğunu açıkladı.