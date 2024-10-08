atv canlı yayın izle! 8 Ekim 2024 Müge Anlı bugünkü bölüm canlı yayın izle

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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Yayının ardından şikayetlerini resmiyete döktüler. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Esra Can ile başlayan dolandırılma iddiası çığ gibi büyüdü. Stüdyoya gelen isimlerin milyonluk dolandırılma iddiası dudak uçuklattı. Milyon dolarlık girdaba düşüp tüm birikimini kaybettiğini söyleyen sekiz isim, yayının ardından adliyeye gelerek şikayetlerini resmiyete döktüler.

Sakarya'da 1995 senesinde evlatlık verildiğinde 4 yaşında olan oğlu Serdar'ı arıyor...

Hacer Çıraoğlu 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. 14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım, kocasından şiddet gördüğünü, üç çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını, arkasından kocasının çocuğunu evlatlık verdiğini anlattı.