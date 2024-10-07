Dünyada en kolay taklit edilebilen gıda! Doğal bal nasıl anlaşılır?

Sahte bal, arıların doğal nektar toplamasından elde edilmeyen, genellikle şeker şurubu, glikoz veya yapay tatlandırıcılarla karıştırılarak üretilen bir üründür. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...

Balın, dünyada en kolay taklit edilebilen ve çoğaltmak amacıyla da tağşiş edilen gıda ürünleri arasında yer aldığını belirten Dr. Emel Damarlı, "Balı arılar yapar, bala dışardan hiçbir şey katılamaz veya içinden bir şey alınamaz. Bunların olduğu durumlarda balda hile yöntemleri olan 'taklit veya tağşiş' yapıldığı anlamına gelir.

Bal ve arı ürünleri kategorisinde tüm dünyada karşılaşılan en büyük sorun maalesef taklit ve tağşiştir. Bir balın doğal mı sahte mi olup olmadığı el yordamıyla, yani tadına, dokusuna veya kokusuna bakılarak anlaşılamaz, anlamanın tek yolu tam donanımlı laboratuvarlarda yapılan gelişmiş analizlerdir. Her geçen gün balda yeni bir sahtecilik vakası ortaya çıkıyor" dedi.

Kaynak: AA

HALK SAĞLINI ETKİLİYOR

Sahte balın insan sağlığı açısından risk teşkil ettiğini, bu nedenle bal alırken ve tüketirken oldukça dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Damarlı şu noktaların altını çizdi:

"Gıda ürünleri arasında en sık hilesi yapılanlar arasında üçüncü sırada olan balla ilgili bu üzücü gerçek, insan sağlığını tehdit etmesi ve insanları ekonomik olarak da yanıltması nedeniyle küresel bir sorun haline geldi. Örneğin, 2023 yılında, Avrupa Birliği'ne ithal edilen balların yüzde 46'sının AB direktifine uymadığı rapor edildi. Ayrıca hileli balların uzun dönemde halk sağlığını ne boyutta etkilediğini göreceğiz."

İçerik Kontrolü: Doğal bal, yalnızca arıların ürettiği nektardan yapılırken, sahte bal genellikle şeker şurubu veya diğer tatlandırıcılarla karıştırılır. Etiket üzerindeki içerik listesine dikkat edin.

Kristalleşme: Doğal bal zamanla kristalleşebilir, bu normal bir süreçtir. Sahte bal ise genellikle yapay tatlandırıcılar içerdiğinden, bu süreçte değişiklik göstermez.

Tat ve Koku: Doğal balın kendine has bir aroması ve tadı vardır. Sahte bal ise genellikle daha tatlıdır ve doğal balın zengin tat profiline sahip olmayabilir.

Su Testi: Bir miktar balı bir bardak suya ekleyin. Doğal bal, suyun altında kalır ve hızla çözülmez. Sahte bal ise suya karışabilir.

Laboratuvar Testleri: En güvenilir yöntemlerden biri, balın laboratuvar ortamında test edilmesidir. Balın glikoz ve fruktoz oranları ile diğer bileşenleri analiz edilerek, doğal mı yoksa sahte olduğu belirlenebilir.

Kaynak: AA