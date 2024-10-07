MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 7 Ekim 2024 Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın linki

atv ekranlarının sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' kaldığı yerden devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı'daki en son gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz..

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün her gün saat 10.00'da atv'de!

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9 gün aradığı oğlunu, Müge Anlı 10 dakikada buldu. Aynur Aydın, tedavi altındaki evladını hastanede gördü.

42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül Çarşamba günü çalıştığı işyerinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye götürülen Selçuk Aydın'ın hangi hastanede tedavi altına alındığı tespit edilemedi. Hangi hastaneye kaldırıldığı bilinmeyen ve günlerdir aranan Selçuk Aydın, 10 dakikada bulundu.

2 çocuk annesi Kader Kaya kaçtı mı, kaçırıldı mı?

2 Çocuk annesi 22 yaşındaki Kader Kaya, 14 Ağustos günü Adana'nın Yüreğir ilçesinden kayboldu. Kocası İlyas Kaya onu aramak için stüdyoya geldi

Aynı yöntem mağduru olduğunu söyleyenler canlı yayında... ''Milyon dolarlık girdap içine düşen herkesi yutuyor''

Gürbüz ve Halil Bey de Hasan Bakır tarafından dolandırılan diğer kişilerdi. Gürbüz Bey, Diş Doktoru Teoman Ünal sayesinde Hasan Bakır ile tanıştığını toplamda 6 milyon TL'ye yakın dolandırıldığını açıkladı.

Müge Anlı (ATV)