Dengeler değişiyor! Naz Elmas ’Karadut’ta...

atv'nin yeni dizisi 'Karadut'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Naz Elmas, hayranlarını heyecanlandırdı.

Elmas'ın hayat vereceği Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenen, alımlı ve kendine özen gösteren bir karakter.

Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi ise Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecek.

Naz Elmas'ın set paylaşımı! Kaynak. Instagram

Peki dizinin 3. bölümünde neler olacak? İşte ipuçları...

3.Bölüm Özeti:

Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.

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Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.

Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

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