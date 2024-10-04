Kaybolan oğlunu Müge Anlı 10 dakikada buldu! Ambulansa bindirilmişti...

9 gündür aranan Selçuk Aydın'ın annesi Aynur Hanım, Müge Anlı stüdyolarına gelerek oğlunun bulunması için yardım istemişti.

Ambulansla hastaneye kaldırılmıştı! Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü

Üzüntülü anne, oğlunun iş yerinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ancak kendisinden bir daha hiç haber alamadığını söyledi.

Aynur Hanım, "Ben 112'yi aradım. 112, bana oğlumun kaydının bulunmadığını söyledi. Savcıya gittim. Oğlumun yakın arkadaşı, oğlumu baygın olarak yerde gördüğünü söyledi. Oğlum, ambulansa çıplak binmiş. Üzerinde sadece iç çamaşırı var. Çocuğum yoğun bakımda mı? Nerede bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü

Aydın'ın ambulansla hastaneye alındıktan sonra ortadan kaybolması, oldukça tuhaf karşılandı.

Anlı, bu duruma kayıtsız kalmayarak yayında 112 Acil Servisi'nden bir kişiyi tanıdığını ve onu arayacağını söyledi. Anlı, 112'de çalışan Ümit Bey ile irtibata geçerek durumu anlattı.

9 gündür aradığı oğlunu Müge Anlı buldu! Kaynak: ATV

Müge Anlı, 25 Eylül'den beri kaybolan adamın Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğunu ortaya çıkardı. Aynur Hanım, stüdyodan hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

OĞLUNA KAVUŞTU

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Ekim tarihli bölümünde Selçuk Aydın ve annesi Aynur Hanım'ın kavuştuğu öğrenildi.

Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü

Stüdyoya gelen Aynur Aydın, "Ben o hastaneye gittim. Oğlumun hastanede olmadığını söylediler." dedi.

Müge Anlı, "Sanırım oğlun ilk hastaneye gittiğinde normal odaya alınmış, daha sonra yoğun bakıma kaldırılmış, bu yüzden bulamamışsın." ifadeleriyle durumu açıkladı.

Aynur Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür ederken, Selçuk'un hala yoğun bakımda olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Selçuk Aydın Kaynak: ATV