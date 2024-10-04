Kaybolan oğlunu Müge Anlı 10 dakikada buldu! Ambulansa bindirilmişti...
Müge Anlı ve Tatlı Sert programında ilginç bir kayıp vakası çözüldü. 42 yaşındaki Selçuk Aydın, 25 Eylül’de çalıştığı iş yerinde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı, ancak hangi hastaneye götürüldüğü hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştı. Annesi Aynur Hanım ise oğlunun kaybolmasının ardından Müge Anlı’nın kapısını çaldı. Anlı, 9 gündür aranan adamı dakikalar içinde buldu.
9 gündür aranan Selçuk Aydın'ın annesi Aynur Hanım, Müge Anlı stüdyolarına gelerek oğlunun bulunması için yardım istemişti.
Üzüntülü anne, oğlunun iş yerinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını, ancak kendisinden bir daha hiç haber alamadığını söyledi.
Aynur Hanım, "Ben 112'yi aradım. 112, bana oğlumun kaydının bulunmadığını söyledi. Savcıya gittim. Oğlumun yakın arkadaşı, oğlumu baygın olarak yerde gördüğünü söyledi. Oğlum, ambulansa çıplak binmiş. Üzerinde sadece iç çamaşırı var. Çocuğum yoğun bakımda mı? Nerede bilmiyorum" dedi.
Aydın'ın ambulansla hastaneye alındıktan sonra ortadan kaybolması, oldukça tuhaf karşılandı.
Anlı, bu duruma kayıtsız kalmayarak yayında 112 Acil Servisi'nden bir kişiyi tanıdığını ve onu arayacağını söyledi. Anlı, 112'de çalışan Ümit Bey ile irtibata geçerek durumu anlattı.
Müge Anlı, 25 Eylül'den beri kaybolan adamın Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğunu ortaya çıkardı. Aynur Hanım, stüdyodan hastaneye gitmek üzere ayrıldı.
OĞLUNA KAVUŞTU
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Ekim tarihli bölümünde Selçuk Aydın ve annesi Aynur Hanım'ın kavuştuğu öğrenildi.
Stüdyoya gelen Aynur Aydın, "Ben o hastaneye gittim. Oğlumun hastanede olmadığını söylediler." dedi.
Müge Anlı, "Sanırım oğlun ilk hastaneye gittiğinde normal odaya alınmış, daha sonra yoğun bakıma kaldırılmış, bu yüzden bulamamışsın." ifadeleriyle durumu açıkladı.
Aynur Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür ederken, Selçuk'un hala yoğun bakımda olduğu bilgisi de paylaşıldı.