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Müge Anlı'da yeni 'Tosuncuk' vakası! Mağdurlar stüdyoya geldi! 4 evini kaybeden bile var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:25 Güncelleme: 04.10.2024 13:36
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Müge Anlı’da yeni ’Tosuncuk’ vakası! Mağdurlar stüdyoya geldi! 4 evini kaybeden bile var...

41 yaşındaki çocuk annesi Esra Can, geçtiğimiz gün dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Genç kadının, Hasan Bakırcı tarafından 3 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıkarkarken, yaptığı açıklamalar ise herkesi çileden çıkardı. Tüm bunların ardından Bakırcı'nın başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Bugün yayına gelen mağdurlar anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

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