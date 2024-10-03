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Kuruluş Osman 6. sezona fırtına gibi başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 08:56 Güncelleme: 03.10.2024 09:02
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Kuruluş Osman 6. sezona fırtına gibi başladı!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 165. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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