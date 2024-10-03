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Müge Anlı'yı sinirlendiren talep: 'Bir enayi ben miyim' Esra Can'ı 3 milyon TL dolandıran adam stüdyoda...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:24 Güncelleme: 03.10.2024 12:39
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Müge Anlı’yı sinirlendiren talep: ’Bir enayi ben miyim’ Esra Can’ı 3 milyon TL dolandıran adam stüdyoda...

Müge Anlı, dünkü programında dikkat çeken bir dolandırıcılık iddiasını ele almıştı. Esra Hanım aşık olduğu Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söylemişti. Bugün ise programa iddiaların odağındaki isim Hasan Bakır, avukatı ve tanıklarıyla birlikte katıldı. Bakır, programda yayın yasağı aldırmak istediğini belirtince, Müge Anlı sert bir şekilde karşılık verdi. Anlı, Narin Güran hakkında da konuştu.

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