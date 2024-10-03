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Kuruluş Osman 165. bölüm: Alaeddin Bey’in hayatı tehlikede...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 08:43 Güncelleme: 03.10.2024 08:44
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Kuruluş Osman 165. bölüm: Alaeddin Bey’in hayatı tehlikede...

'Kuruluş Osman'ın 165. Bölümünde Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethetmek üzere yola çıktığında kalede Alaeddin Bey'in esir düştüğü haberini aldı. Osman Bey, bu habere rağmen kuşatmayı sürdürürken Tekfur Andre ise hain bir planla Osman Bey'i karşıladı.

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