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Karadut 2. bölüm: Zuhal aklı ile kalbi arasında kalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 16:30 Güncelleme: 27.09.2024 16:30
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Karadut 2. bölüm: Zuhal aklı ile kalbi arasında kalıyor!

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Karadut'un 2. bölümüne dair detaylar ve görseller paylaşıldı. İşte dizinni 2. bölümüne dair ipuçları...

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