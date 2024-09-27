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Kör Nokta 2. bölümde neler olacak? Aslım tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:33 Güncelleme: 27.09.2024 12:51
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Kör Nokta 2. bölümde neler olacak? Aslım tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor!

atv’nin yeni dizisi Kör Nokta ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Rabia Soytürk, Çağla Boz, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü de merak konusu oldu. Peki Kör Nokta 2. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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