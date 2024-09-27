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Akıncı’nın yeni bölümü cumartesi günü atv ve MinikaGO’da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 17:01 Güncelleme: 27.09.2024 17:03
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Akıncı’nın yeni bölümü cumartesi günü atv ve MinikaGO’da!

Türkiye'nin ilk çizgi dizi süper kahramanı Akıncı'nın 3. sezonu başladı. Atv ve MinikaGO'da yayınlanan dizi, hem Akıncı'nın hem de düşmanlarının sınırlarını zorlayacağı, heyecan dolu bir hikaye sunuyor.

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