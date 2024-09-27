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Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Eylül TV yayın akışı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 18:19
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Bugün televizyonda hangi diziler var? 27 Eylül TV yayın akışı...

Haftanın son iş gününde ekranlar yine dopdolu! Hem yarışma programları hem de sevilen diziler izleyiciyi televizyon başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bugün, özellikle akşam kuşağında izleyiciler büyük heyecanlar yaşayacak. Peki, 27 Eylül 2024 Cuma günü televizyonda ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV’nin bugünkü yayın akışı.

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