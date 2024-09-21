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Kör Nokta dizisi oyuncuları | ATV Kör Nokta dizisi gerçek hikaye mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:27 Güncelleme: 21.09.2024 13:30
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Kör Nokta dizisi oyuncuları | ATV Kör Nokta dizisi gerçek hikaye mi?

Bu akşam ATV ekranlarında usta yapımcı Osman Sınav'ın yeni projesi "Kör Nokta," izleyiciyle buluşuyor. Sinegraf yapımı olan dizinin yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav üstleniyor. İlk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi, henüz başlamadan geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, merakla beklenen Kör Nokta dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizinin konusuyla ilgili detaylar neler? İşte tüm merak edilenler...

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