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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut'un ilk bölümüne dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:35 Güncelleme: 21.09.2024 13:36
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atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Karadut’un ilk bölümüne dair detaylar...

atv'nin merakla beklenen Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geliyor. İşte Karadut dizisinin ilk bölümünde yaşanacaklar...

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